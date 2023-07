Mosca fa saltare l'accordo sul grano 

AGI - La Russia ha annunciato la sospensione dell'accordo per l'esportazione di grano attraverso il Mar Nero dai porti ucraini, dopo aver constatato che gli impegni con la parte russa non sono stati rispettati. "L'accordo sul grano è sospeso", ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha dichiarato che "la Russia ha informato ufficialmente le parti turca e ucraina, così come il Segretariato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite".

Peskov ha sottolineato che, "non appena la parte russa" degli accordi sarà soddisfatta, la Russia "tornerà immediatamente ad attuare questo accordo". Il portavoce del Cremlino si riferisce alla riconnessione della banca agricola russa, Rosselkhozbank, allo SWIFT, alla revoca delle sanzioni sui pezzi di ricambio per le macchine agricole, allo sblocco della logistica dei trasporti e delle assicurazioni, allo sblocco dei beni e alla ripresa del gasdotto per l'ammoniaca Togliatti-Odessa, esploso il 5 giugno.

Queste aspirazioni russe sono contenute in un memorandum firmato tra la Russia e le Nazioni Unite, che Mosca considera vincolante per l'attuazione dell'accordo sui cereali.

"In pratica, gli accordi sul Mar Nero sono scaduti oggi. Purtroppo, la parte dell'accordo sul Mar Nero che riguarda la Russia non è stata rispettata. Pertanto, (l'accordo) perde la sua forza", ha spiegato.

Formalmente, l'intesa è in vigore fino alla mezzanotte di oggi ora di Mosca (le 23 italiane) ma sabato l'ultima nave con cibo ucraino ha lasciato Odessa, mentre nuove navi non sono entrate nel Mar Nero dal 27 giugno.

L'iniziativa del Mar Nero è stata firmata dai rappresentanti di Russia, Turchia, Ucraina e ONU 22 luglio 2022. Dal 18 marzo 2023 Mosca ha esteso l'accordo per 60 giorni - fino al 18 maggio, e poi - fino al 17 luglio.

Pochi giorni prima della scadenza dell'accordo, il 13 luglio, il presidente Vladimir Putin ha detto che nulla era stato fatto per la Russia come parte dell'accordo sul grano, era un gioco a senso unico. Ma Mosca ha volontariamente esteso questo documento "molte volte".

Erdogan, parlerò con Putin per rinnovo accordo grano

"Parlerò con Putin per Il rinnovo dell'accordo". Non ha perso le speranze di rinnovare l'intesa tra Russia e Ucraina il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, la cui mediazione fu essenziale un anno fa per giungere all'accordo scaduto oggi, che ha permesso in quest'anno il passaggio di 36 tonnellate di grano e fertilizzanti ucraini bloccati dalla guerra.

"Ci impegniamo affinché il conflitto tra Russia e Ucraina non spiani la strada - ulteriori drammi. Ripeto che la pace non ha perdenti. Lo scorso anno un grande successo è stato raggiunto con la conclusione dell'accordo che ha permesso il passaggio di più di 33 milioni di tonnellate di grano. Un accordo che ha allontanato la prospettiva di una crisi alimentare e per cui ringrazio ancora tutte le parti. Parlero' con Putin prima e poi lo aspetto in Turchia ad agosto", ha detto Erdogan stamane.

Grano: prezzo in rialzo (+3%) dopo stop Russia ad accordo

Quotazioni in rialzo per i cereali dopo che "l'accordo sul grano è stato interrotto". I future del grano con consegna a settembre salgono del 2,93% a 681,10 dollari al bushel, il contratto del mais con consegna a dicembre cresce dello 0,80% a 517,88 dollari al bushel.

"Condanno fermamente la mossa cinica della Russia di porre fine all'iniziativa per i cereali del Mar Nero, nonostante gli sforzi delle Nazioni Unite e della Turchia", ha scritto in un tweet la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che ha aggiunto: "La Ue sta lavorando per garantire la sicurezza alimentare per le persone vulnerabili in tutto il mondo; i corridoi di solidarieta' Ue continueranno a portare i prodotti agroalimentari dall'Ucraina ai mercati globali".