Crolla un edificio in Egitto, almeno 8 morti

AGI - Otto persone, tra cui sette membri di una famiglia, sono state uccise oggi al Cairo quando un edificio residenziale nella capitale egiziana è crollato. Lo hanno riferito la pubblica accusa e i media statali. Una dichiarazione del pubblico ministero afferma che l'edificio nel distretto di Hadayek al-Qubba della città è "completamente crollato", uccidendo otto persone.

"Gli operatori della protezione civile hanno tirato fuori nove persone, tra cui una donna ferita, mentre le altre otto erano decedute", aggiunge il comunicato, aggiungendo che "altre cinque sono riuscite a lasciare la proprietà prima che crollasse".

Ha detto che la donna e due residenti hanno testimoniato "suggerendo che il crollo è stato causato da un residente che ha recentemente abbattuto i muri nel suo appartamento al primo piano", nonostante i vicini gli chiedessero di non farlo. L'accusa ha disposto l'arresto per interrogatorio del proprietario dell'edificio, dell'appaltatore incaricato dei lavori e di un suo dipendente.

Il quotidiano governativo Al-Ahram, citando un residente della zona, ha riferito che sette membri di una famiglia sono stati uccisi. Gran parte degli edifici nel centro del Cairo risalgono al XIX e all'inizio del XX secolo e molti sono fatiscenti o in alcuni casi sono stati abbandonati. L'Egitto ha visto negli ultimi anni una serie di crolli mortali di edifici, sia per il cattivo stato di alcuni, sia per il mancato rispetto delle norme edilizie e urbanistiche.