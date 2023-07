AGI - Chi avesse camminato per il centro della città finlandese di Kuopio sarebbe rimasto sorpreso dal vedere migliaia di persone nude che camminavano verso un parco locale, una dopo l'altra.

Rispondevano all'appello del fotografo statunitense Spencer Tunick, che ha conosciuto una certa fama per le sue fotografie di folle nude (nelle location più disparate, da Londra a Barcellona, da Sydney a Città del Messico) e che aveva scelto la cittadina finlandese come teatro della sua ultima performance.

A Kuopio, i partecipanti hanno posato prima nello slargo di un parco, attorno a installazioni fiorite, poi in spiaggia e infine dinanzi a uno specchio d'acqua. "Volevo portare il corpo in sintonia con Kuopio e i laghi della Finlandia settentrionale", ha spiegato l'artista, che ha manifestato il suo profondo apprezzamento per i volontari che sono stati pronti a spogliarsi, sotto le sue direttive (di notte, seppur con la luce del sole di mezzanotte, per godere di ambienti deserti).

E così la piazza dello Snellman Park di Kuopio, selezionato come prima location per le riprese, aveva un'atmosfera sorprendentemente tranquilla, perchè la foto è stata scattata alle 3 del mattino. La gente si è sparpagliata e prima si è rivolta verso la cattedrale di Kuopio (perchè nella torre c'erano Tunick e le sue macchine fotografiche); poi hanno voltato le spalle al fotografo e infine si sono inginocchiati, in posizione fetale.

Tunick non è affatto nuovo a questo genere di performance. A novembre, ha fatto radunare circa 2.500 persone su una famosa spiaggia di Sydney, in Australia, per sensibilizzare sul cancro della pelle: "Strip Off for Skin Cancer" è stato organizzato in collaborazione con un'associazione che incoraggia gli australiani a sottoporsi regolarmente a visite dermatologiche.

Nel 2010 ha fatto spogliare più di 5.000 persone davanti alla Sydney Opera House e prima ancora, bel 2007, aveva radunato 18.000 persone nude - il suo record - sullo Zocalo, la piazza centrale di Città del Messico.