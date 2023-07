AGI - Più di 700 monete d'oro risalenti alla guerra civile americana e trovate sepolte in un campo di grano nel Kentucky, nel sud-est degli Stati Uniti, sono state messe in vendita e potrebbero essere vendute per diversi milioni di dollari. Il prezioso tesoro è stato portato alla luce in una fattoria del Kentucky all'inizio di quest'anno, secondo l'organizzazione che ha valutato le monete e la società che le ha messe in vendita.

La posizione esatta del tesoro e l'identità dell'uomo che lo ha scoperto non sono state rivelate in questo momento. In un video pubblicato sul sito di vendita di monete, invece, possiamo vedere un uomo che si riprende mentre scava la terra, in cui compaiono delle monete. "È la cosa più folle di sempre", esclama.

Secondo il sito di aste GovMint.com, le monete risalgono al periodo compreso tra il 1840 e il 1863 e il bottino include le cosiddette monete d'oro "indiane" da un dollaro, oltre a monete d'oro da 10 e 20 dollari. Tra queste sono state ritrovate anche 18 monete d'oro americane da 20 dollari, estremamente rare, e coniate nel 1863 a Filadelfia. Secondo i collezionisti, queste potrebbero essere vendute per cifre che raggiungono le sei cifre.

"L'importanza di questa scoperta non può' essere sottovalutata", ha detto in una dichiarazione il commerciante di monete rare Jeff Garrett, affermando che il tesoro rappresenta una "capsula del tempo". Durante la Guerra Civile (1861-1865) che contrapponeva gli stati schiavisti del Sud a quelli abolizionisti del Nord, il Kentucky aveva adottato un atteggiamento neutrale, ma era stato comunque coinvolto nel conflitto.