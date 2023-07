Identificato a New York il killer delle prostitute

AGI - Dopo oltre un decennio di indagini sui ritrovamenti seriali di corpi di prostitute vicino alle spiagge di Long Island, a est di New York, un sospetto è stato arrestato e accusato dell'omicidio di tre di loro. In tribunale Rex Heuermann, un architetto newyorkese di 59 anni, è stato accusato degli omicidi del 2009 e del 2010 di Melissa Barthelemy, Megan Waterman e Amber Costello, mentre è il sospettato numero uno nell'omicidio di una quarta donna, Maureen Brainard-Barnes.

Secondo i media americani è stato arrestato giovedì sera nei pressi dei suoi uffici a Manhattan, mentre la sua abitazione, nel villaggio di Massapequa Park, vicino alle spiagge dove sono state trovate le vittime, è stata perquisita.

Le vittime, scoperte in un raggio di meno di 500 metri, erano prostitute dai 22 ai 27 anni. Sono state trovate tutte "nella stessa posizione, legate allo stesso modo o da cinture o nastro adesivo, e tre di loro avvolte in un materiale simile a una tela", ha spiegato durante una conferenza d'urgenza il procuratore Ray Tierney.

Il caso è iniziato con la denuncia nel maggio 2010 della scomparsa di una prostituta di 24 anni del vicino New Jersey, Shannon Gilbert, per la quale Rex Heuermann non è perseguito. In totale, i resti di undici corpi umani, nove donne, un uomo e una ragazza, sono stati ritrovati tra il 2010 e il 2011 lungo le spiagge di Gilgo Beach, Oak Beach, in cespugli di rovi situati tra la sabbia e la strada, tra le dune.

Secondo l'atto giudiziario, l'inchiesta si è concentrata sull'architetto nel 2022 dopo che si è scoperto che un veicolo in cui era stata vista una vittima al momento della sua scomparsa era immatricolato a suo nome. Da lì, gli investigatori hanno scoperto DNA e prove telefoniche contro il sospetto.