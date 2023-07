La Wagner si sfila dalla guerra. Partecipazione 'non più significativa'

AGI - I mercenari Wagner non partecipano più in modo significativo alle operazioni di guerra in Ucraina. Lo afferma il Pentagono, a più di due settimane dal fallito ammutinamento del gruppo in Russia.

"In questa fase, non vediamo le forze Wagner partecipare in modo significativo a sostegno delle operazioni di combattimento in Ucraina", ha detto l'addetto stampa del Pentagono Pat Ryder in una conferenza stampa. Il gruppo armato, che ha svolto un ruolo chiave nell'offensiva ucraina, ha cercato di rovesciare la leadership militare russa durante la breve ribellione, prima di fare marcia indietro.

Il luogo in cui si trova il suo fondatore Yevgeny Prigozhin è sconosciuto grazie a un accordo con il Cremlino che gli ha permesso di essere esiliato in Bielorussia. Ryder ha affermato che gli Stati Uniti hanno valutato che "la maggior parte" dei combattenti Wagner si trovava ancora nelle aree dell'Ucraina occupata dai russi. Il capo di stato maggiore dell'esercito russo Valery Gerasimov e il ministro della Difesa Sergei Shoigu erano stati per mesi oggetto di feroci critiche da parte di Prigozhin, che hanno portato al tentativo di ribellione.

Dopo il fallito ammutinamento, è stata diffusa l'idea che ci potrebbe essere un rimpasto nella leadership militare russa, mentre i dettagli sull'accordo che ha posto fine alla ribellione di Wagner rimangono incerti. Il Cremlino ha confermato le indiscrezioni secondo cui il presidente Vladimir Putin ha incontrato Prigozhin a Mosca pochi giorni dopo l'ammutinamento.

Mercoledì, la Russia ha annunciato che il suo esercito aveva ricevuto più di 2.000 pezzi di equipaggiamento militare, compresi i carri armati, da Wagner, in seguito alla ribellione.