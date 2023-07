AGI - "Non credo che la guerra in Ucraina possa continuare per anni, non credo che la Russia possa mantenerla per sempre". Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, parlando da Helsinki dopo il suo incontro con i leader del Nord Europa. "Putin ha già perso la guerra", ha dichiarato, "e ora ha un problema: capire in che modo concluderla. Potrebbe farlo domani, dicendo che la guerra finita, non ha nessuna possibilità di vincere".

La controffensiva di Kiev contro le truppe russe probabilmente spingerà Mosca a negoziare, ha aggiunto, Biden, dhe ha minimizzato il rischio dell'uso di armi nucleari da parte di Putin, dopo le nuove minacce da Mosca legate alla possibile consegna di F-16 occidentali all'Ucraina. "Non credo che ci sia una reale prospettiva... che Putin usi armi nucleari", ha detto.

Biden, Prigozhin stia "attentato a cosa mangia"

Il presidente Usa ha anche detto che se fosse Evgheni Prigozhin, starebbe "attento a cosa mangia". "Terrei d'occhio il mio menu'", ha dichiarato alludendo a possibili tentativi di avvelenamento.

In Finlandia, Biden ha avuto un incontro con i leader dei paesi nordici, all'indomani del summit Nato.

Putin non esclude sospensione accordo su grano

"Ci sono ancora un paio di giorni" per decidere sulla possibile proroga da parte russa dell'accordo sull'export di grano dal Mar Nero. Lo ha detto il presidente Vladimir Putin in un'intervista al giornalista Pavel Zarubin, rilanciata dalle agenzie. Il leader del Cremlino ha sottolineato che Mosca estenderà l'accordo sul grano "solo quando le promesse fattele saranno mantenute".

Putin ha ricordato che finora la Russia non ha avuto vantaggi da questo accordo, che ha definito "un gioco unilaterale". "Abbiamo prorogato l'accordo sul grano molte volte, adesso può bastare", ha aggiunto.

Putin, l'ingresso nella Nato non aumenterà la sicurezza dell'Ucraina

L'ingresso di Kiev nella Nato "rappresenta una minaccia per la sicurezza della Federazione russa e non migliorerà la sicurezza dell'Ucraina", ha ribadito Putin,ricordando che "uno dei motivi dell'operazione speciale è proprio la minaccia che l'Ucraina si unisca alla Nato".

Kiev, ricevute bombe a grappolo da Usa

L'Ucraina ha intanto annunciato di ricevuto bombe grappolo dagli Usa. Parlando alla Cnn, il generale ucraino, Oleksandr Tarnavskyi, ha spiegato che "le abbiamo appena ricevute, non le abbiamo ancora usate, ma possono cambiare radicalmente" la situazione sul campo di battaglia, ha sottolineato, precisando che le controverse munizioni non verranno usate nelle aree civili.