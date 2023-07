AGI - È di sei morti, tra cui tre bambini, e un ferito il bilancio di un attacco a colpi di coltello una scuola materna nella provincia sud-orientale cinese del Guangdong. L'attacco è avvenuto nella località di Lianjiang intorno alle 7.40 di oggi, ora locale, mentre i genitori stavano lasciando i loro figli alla scuola materna per i corsi estivi.

Per l'attentato è stato arrestato poco dopo, intorno alle otto del mattino, un sospettato, un residente locale di 25 anni identificato con il cognome Wu, secondo quanto riporta il tabloid Global Times.

Le forze dell'ordine hanno definito il fatto un "assalto intenzionale" e sigillato l'area attorno alla scuola materna. Video dell'attacco sono circolati sui social, in Cina, provocando rabbia e choc tra gli utenti, mentre i media statali, per il timore di emulazioni da parte delle autorità, non possono pubblicare dettagli degli attacchi.

