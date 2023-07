AGI - A San Francisco i residenti e gli attivisti hanno cominciato una battaglia per le strade alle auto elettriche senza conducente. Guidati dal gruppo di protesta Safe Streets Rebel, che sostiene la difesa della sicurezza dei pedoni, i cittadini stanno cominciando a sistemare coni stradali sui cofani delle macchine.

L'obiettivo è quello di mandare il tilt il software che muove il veicolo, perché la presenza del cono trasmette al computer il segnale di essere finito su un ostacolo. Le manovre per aggirare l'ostacolo risultano inutili.

The Safe Street Rebels, a group known for advocating for pedestrian safety and public transit usage, is going around placing cones on Waymo and Cruise autonomous cars. Placing cones on them disables the car and forces it to stop. https://t.co/ZgOn5N6FtU pic.twitter.com/tBZueHJP3e