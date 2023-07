Chiese in sposa la figlia di Obama offrendo 500 mucche e non si arrende

AGI - Il guerriero Masai -salito alla ribalta nel 2015 perché aveva offerto 500 mucche all'ex presidente Usa Barack Obama per sposarne la figlia, Malia - oggi, nel giorno del 24esimo compleanno della ragazza - le rinnova la promessa d'amore, le scrive una lettera e le ha pure organizzato una festa di compleanno (dove ovviamente la diretta interessata mancherà...)

La lettera

La lettera d'amore parte con un detto Masai e gli auguri: "Il vecchio pessimista si concentra sul numero che cresce, il vecchio ottimista sulle crescenti benedizioni. Felice compleanno alla più straordinaria e adorabile donna del mondo, Malia Obama".

Poi il messaggio prosegue struggente, lasciando intravedere quello che attende Malia se si concede: "Rilassando le nostre anime in un'unione travolgente sotto la splendida acacia della grande savana Masai mentre il sole splende luminoso sulle nostre adorabili mandrie al pascolo e al tramonto, torniamo al nostro prominente Manyatta, il castello delle pianure dove il nostro amore e la nostra intesa diventano inevitabili".

Ma non basta. Perché evidentemente incurante del fatto che, dagli Obama, nessuno da anni si fa sentire, il guerriero - scrive il quotidiano keniano The Star - ha anche invitato amici e famiglia a festeggiare con lui sabato il compleanno di Malia nella città di Narok, festa che sarà allietata dai "migliori musicisti" della comunità.

Tutta Kishau si era offerto di 'pagare' la sposa se gli fosse stato permesso di sposare Malia: "Non riesco a dormire la notte. La amo molto. Non conosco bene l'inglese, ma so che la amo", aveva confessato all'epoca, promettendo di dare alla famiglia "500 mucche secondo la tradizione africana" e vendere tutta la sua terra per conquistarla.

Il guerriero, che è orfano, ha raccontato di aver cercato di contattarla su Facebook, Whatsapp, Instagram e Twitter, ma sempre invano. Ma lui è caparbio e convinto che, prima o poi, la spunterà. Del resto ha raccontato che il suo interesse per la giovane è cominciato durante la campagna presidenziale del padre, nel 2008; e Malia all'epoca aveva appena 10 anni.