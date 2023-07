La madre e il padre dell'avvocato romano 35enne ucciso ieri notte nell'attacco di Tel Aviv sperano in un ritorno rapido della salma in Italia per poter celebrare i funerali. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta in cui ipotizza i reati di attentato con finalità di terrorismo, omicidio e lesioni. Intanto oggi è atteso il rientro di uno dei due italiani rimasti feriti