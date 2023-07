AGI - Il giorno dopo la decisione del tribunale elettorale di escludere l'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro da tutte le prossime competizioni politiche, è già partita la corsa alla successione alla guida della destra in vista dell'appuntamento elettorale del 2026.

Dalla stessa moglie dell'ex presidente, Michelle Bolsonaro, all'ex ministro e attuale governatore di San Paolo, il fedelissimo Tarcisio de Freitas, fino ad alcuni leader del centrodestra da sempre vicini a Bolsonaro, in diversi si sono messi in gioco per raccogliere l'eredità politica dell'ancora oggi indiscusso leader dei conservatori. Nelle elezioni dell'ottobre scorso, che hanno riportato Luiz Inacio Lula da Silva alla guida del Paese, Bolsonaro aveva ottenuto il 49% dei voti.

Da presidente a 'kingmaker'

Lo stesso ex capo di Stato, che ha definito la sua "squalifica" politica come "una pugnalata alle spalle", ha chiarito che chiunque voglia aspirare alla presidenza nel 2026 per le forze conservatrici dovrà ricevere il suo appoggio.

"D'ora in poi sono un sostenitore elettorale di lusso", ha detto. Valdemar Costa Neto, presidente del Partito Liberale (PL), il partito guidato da Bolsonaro, ha affermato che nonostante sia stato dichiarato ineleggibile per otto anni, l'ex presidente è diventato "il più grande elettore del Brasile".

Michelle Bolsonaro

"Il nostro sogno più vivo che mai"

"Sono al suo servizio, mio capitano. Il nostro sogno è più vivo che mai", ha dichiarato Michelle Bolsonaro in un messaggio pubblicato sui suoi social network. L'ex first lady ha iniziato la sua carriera politica quest'anno con il sostegno del PL ed è fra i favoriti grazie alle sue forti posizioni conservatrici e religiose.

Il partito di Bolsonaro ha investito sull'immagine di Michelle, rendendola protagonista delle sue campagne per attirare l'elettorato femminile, anche se la sua mancanza di esperienza potrebbe danneggiarla.

Gli altri nomi in corsa

Quanto al governatore di San Paolo, che è stato ministro delle infrastrutture nel governo di Bolsonaro e un importante alleato del capitano della riserva dell'esercito, ha postato un messaggio di solidarietà con il leader squalificato. "La leadership del presidente Bolsonaro come rappresentante della destra brasiliana è indiscutibile e resiste. Decine di milioni di brasiliani contano sulla sua voce. Siamo uniti, presidente", ha scritto De Freitas.

Un altro governatore nella lista dei possibili eredi di Bolsonaro è il leader di Minas Gerais Romeu Zema, che nel 2022 è stato rieletto con un ampio sostegno nel secondo Stato più popoloso del Brasile, ha anche un alto indice di gradimento ed è il principale leader di Novo, il partito di punta dei liberali.

Anche l'ex ministra dell'Agricoltura e attuale senatrice Tereza Cristina, rappresentante dei latifondisti rurali, influenti e conservatori, e l'ex ministro della Presidenza e attuale deputato Ciro Nogueira, importante leader del centro-destra, sono stati identificati come possibili successori di Bolsonaro, qualora dovessero ottenere il suo appoggio.