AGI - Circa 21.000 soldati di Wagner sono stati uccisi dalle forze ucraine e oltre 80.000 sono stati feriti. Lo ha detto in un'intervista il presidente ucraino Volodymyr Zelensky

"(A Wagner) c'erano due categorie: i mercenari professionisti e quelli mobilitati dalle prigioni, la loro carne da cannone. Le nostre truppe ne hanno uccisi 21.000 e ne hanno feriti 80.000. La buona notizia è che abbiamo distrutto la parte più motivata delle forze russe", ha detto il presidente Zelensky.

La rivelazione dei servizi segreti di Kiev

I servizi di sicurezza russi dell'Fsb hanno ricevuto l'incarico di eliminare Evgheni Prigozhin, il capo della compagnia di mercenari Wagner che la settimana scorsa ha tentato una sollevazione contro i vertici di Mosca. Lo dice Kyrylo Budanov, capo della direzione dell'intelligence (HUR) del Ministero della Difesa dell'Ucraina, in un'intervista rilanciata dal giornale on line Kviv Post. "Siamo consapevoli che l'FSB è stato incaricato di uccidere Prigozhin. Ci riusciranno? Solo il tempo lo dirà. In ogni caso, qualsiasi potenziale tentativo di omicidio non avverra' rapidamente", ha detto il capo dei servizi ucraini. "Tuttavia ci sono punti interrogativi significativi - ha aggiunto - avranno il coraggio di eseguire questo ordine?". Secondo Budanov l'intelligence militare ucraina era a conoscenza da tempo dell'intenzione di Prigozhin di effettuare un ammutinamento.

Burns informato di un ambizioso piano ucraino

Durante un viaggio segreto a Kiev, gli ucraini hanno informato il direttore della Cia William Burns di un ambizioso piano per riprendersi i territori occupati e avviare un negoziato di cessate il fuoco con Mosca entro la fine dell'anno. Lo riporta il Washington Post, che cita fonti a conoscenza della visita. Nel corso del viaggio Burns ha incontrato il presidente Volodymyr Zelensky e i vertici dell'intelligence Ucraina.