AGI - Venticinque persone sono morte dopo che un autobus ha preso fuoco in India: lo confermano fonti di polizia. Il mezzo si è incendiato durante la notte su una superstrada nella parte occidentale del Paese, ha detto la polizia.

❗️Fiery Bus Crash Maharashtra Expressway Kills Twenty-Five



Eight more were severely injured when a bus overturned and caught fire after a burst tyre on the Mumbai-Nagpur expressway at 2am today in the Buldhana district.



An investigation is underway ahead of Chief Minister…