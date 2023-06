Biden di nuovo 'bocciato' dalla Corte Suprema sul condono dei debiti degli studenti

AGI - La Corte Suprema ha stabilito che la Casa Bianca ha superato i propri confini, decidendo di condonare 400 dei 1600 miliardi di dollari di debiti contratti da decine di milioni degli oltre 45 milioni di americani che hanno acceso mutui per pagarsi gli studi al college e all'università.

L'amministrazione federale, sostiene la Corte, avrebbe dovuto prima passare dalla votazione del Congresso per passare alla cancellazione del debito per una quota di contraenti. La decisione, presa con il voto favorevole dei sei giudici conservatori e i tre contrari dei membri liberal, rappresenta un altro schiaffo all'agenda politica del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, un anno dopo l'annullamento del diritto federale all'aborto e l'abbattimento del piano di riduzione delle emissioni nocive da parte degli stabilimenti presentato dall'agenzia federale dell'ambiente.

Unthinkable.



This fight isn’t over. I’ll have more to announce when I address the nation this afternoon. https://t.co/wGBuwBySB7 — President Biden (@POTUS) June 30, 2023

La Casa Bianca ha fatto sapere che Biden oggi risponderà alla Corte Suprema e "annuncerà nuove azioni per proteggere gli studenti che si sono indebitati per poter studiare" e sostenere gli alti costi dei college e delle università.

Biden "renderà cristallino alle persone indebitate e alle loro famiglie che i responsabili della negazione del condono sono i Repubblicani". Questa misura, che fin dall'inizio ha diviso a lungo il Paese tra favorevoli e contrari, era stata decisa per togliere un cappio economico a milioni di famiglie dai redditi medio bassi, che pur di permettere ai propri figli di studiare, avevano aperto finanziamenti, poi estinguibili in media in una decina o ventina d'anni, a seconda del tipo di prestito e del lavoro poi trovato alla fine del corso di studi. Il "condono" da oggi entrerà ufficialmente nella campagna presidenziale.

Gruppi di attivisti per i diritti civili hanno annunciato una marcia di protesta a Washington con l'obiettivo di spingere Biden e i Democratici a far rispettare la promessa e a "far diventare realtà la cancellazione del debito scolastico" per milioni di americani.