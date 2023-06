Alta tensione a Nanterre. Disordini e scontri con le forze dell'ordine

AGI - Oltre seimila persone (secondo le forze dell'ordine) hanno partecipato alla 'marche blanche' a Nanterre per protestare contro l'uccisione del giovane Nahel da parte di un agente di polizia. La marcia in memoria di Nahel M., 17 anni, è stata guidata da sua madre Mounia che ha salutato la folla da un camion scoperto indossando una maglietta bianca con lo slogan "Giustizia per Nahel 27/06/23".

© Bertrand GUAY / AFP



"Niente giustizia, niente pace!", sono stati gli slogan più scanditi dalla folla, altri hanno gridato "Tutti odiano la polizia!". All'inizio la manifestazione si è svolta pacificamente, senza gli scontri che hanno caratterizzato le proteste notturne nelle ultime 48 ore in tutta la Francia.

Ma poi le tensioni sono aumentate, alcuni manifestanti hanno lanciato proiettili contro la polizia fuori dalla prefettura e le forze di sicurezza hanno disperso la protesta con delle cariche e sparando gas lacrimogeni. Diversi video di giornalisti indipendenti sul posto pubblicati sui social mostrano auto in fiamme e alcuni agenti di polizia feriti.

Très nombreuses voitures incendiées dans les rues de #Nanterre. pic.twitter.com/MiZjeMNThG — Clément Lanot (@ClementLanot) June 29, 2023

Mobilitati 40 mila agenti per evitare un nuova notte di disordini

Stanotte saranno 40mila gli uomini delle forze di sicurezza (tra poliziotti e gendarmi) che saranno schierati per cercare di evitare una nuova notte di disordini in Francia; e 5mila di questi saranno tra Parigi e i sobborghi. Lo ha reso noto il ministro dell'Interno Gerald Darmanin. Si tratta di una cifra che è "quattro volte superiore" a quanti sono stati schierati nella notte appena trascorsa, e che non hanno saputo impedire le violenze scatenate dalla morte del giovane adolescente franco-algerino, Nahel.

Pm chiede arresto agente

La Procura di Nanterre ha aperto un'inchiesta per omicidio volontario nei confronti del poliziotto che ha sparato il colpo che ha ucciso il giovane Nahel. "L'accusa ritiene che non sussistano le condizioni legali per l'uso dell'arma (da parte dell'ufficiale di polizia)", ha detto il magistrato, Pascal Prache. "Visti i fatti e la necessità di preservare le indagini, l'accusa ha chiesto la sua collocazione in custodia cautelare", ha aggiunto il pm.

Durante la sua conferenza stampa, Prache ha dettagliato le circostanze della tragedia, dopo aver sentito "più volte" i due poliziotti e aver sfruttato video di sorveglianza e video amatoriali trasmessi sui social network. Secondo i primi elementi dell'indagine, i due poliziotti in motocicletta volevano controllare l'auto che viaggiava ad alta velocità "su una corsia degli autobus" a Nanterre, ha detto.

Hanno segnalato all'autista di fermarsi a un semaforo rosso, ma l'uomo è ripartito. L'auto "ha continuato per la sua strada" seguita dai due motociclisti, prima di rimanere bloccata nel traffico, secondo Prache. I due poliziotti sono "hanno gridato al conducente di fermarsi" posizionandosi "sul lato sinistro" dell'auto, "uno all'altezza della portiera del guidatore, l'altro vicino al 'parafango anteriore sinistro', secondo quanto riferito il pubblico ministero.

"Entrambi hanno tirato fuori le pistole" e "le hanno puntate contro l'autista per dissuaderlo dal ripartire", ha detto. "Quando il veicolo si è riavviato, l'agente di polizia vicino al paraurti del veicolo ha sparato una volta al conducente", colpendolo a morte.