Ennesima gaffe di Biden, scambia l'Iraq con l'Ucraina

AGI - Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è incorso nell'ennesima gaffe. Parlando di Vladimir Putin, Biden ha scambiato l'Iraq per l'Ucraina. Alla domanda di un giornalista se Putin fosse uscito indebolito dai recenti avvenimenti, come la marcia, poi interrotta, dei paramilitari di Wagner verso Mosca, Biden ha risposto: "È difficile da dirsi, ma lui chiaramente sta perdendo la guerra in Iraq. Sta perdendo la guerra in casa. È diventato un po' un paria nel mondo. Non è solo la Nato, non è solo l'Unione Europea. È il Giappone, sono sono... sapete, quaranta nazioni".

La conferma della gaffe arriva dalla stessa nota della Casa Bianca, che ha riportato integralmente lo scambio di battute, come fa ogni volta. Nella trascrizione lo staff ha mantenuto, per correttezza, anche il passaggio in cui Biden scambia Iraq con l'Ucraina, accompagnandolo da un "sic", messo tra parentesi, formula presa in prestito dal latino per indicare che "è proprio cosi'", cioè l'ha detto davvero.