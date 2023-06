L'Uk celebra l'anniversario della Brexit: 'vietato' esporre bandiere europee

AGI - Il desiderio del sindaco di Londra, Sadiq Khan, di esporre la bandiera Ue sul municipio in occasione del settimo anniversario del referendum sulla Brexit si è scontrato con la legislazione britannica adottata dopo il 'divorzio'. Come riferisce il Guardian, senza il via libera esplicito delle autorità locali di Newham, il primo cittadino della City rischia un'accusa penale.

"Sventolare una bandiera è un modo per mostrare solidarietà, esprimere i nostri valori e mostrare orgoglio per le identità che condividiamo", ha spiegato una fonte del municipio. "Con oltre un milione di europei che chiamano Londra la loro casa, è straordinario che il governo abbia effettivamente vietato di sventolare la bandiera Ue senza passare attraverso un lungo e burocratico processo di pianificazione", ha aggiunto, ricordando che "gli europei contribuiscono enormemente alla nostra vita sociale ed economica e tutto ciò' che volevamo fare era mostrare la nostra gratitudine con un piccolo gesto per un giorno dell'anno".