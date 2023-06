AGI - La Russia deve fermare la guerra e rispettare il diritto internazionale. Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, intervistato da France 24. Macron ha accusato Mosca di essere un "elemento di destabilizzazione in Africa", e di essere una potenza sempre più "isolata" sul piano internazionale.

"La Russia - ha detto Macron - si è messa in una situazione in cui non rispetta il diritto internazionale ed è diventata l'unica potenza coloniale del XXI secolo". La guerra in Ucraina, ha aggiunto "è una guerra imperialista".

La controffensiva ucraina non soddisfa le aspettative

Sul fronte intanto gli Usa bocciano la controffensiva ucraina. Nelle sue fasi iniziali, sta avendo meno successo del previsto e le forze russe stanno mostrando più competenza di quanto previsto dalle valutazioni occidentali. Lo hanno detto alla CNN due funzionari occidentali e un alto funzionario militare statunitense. La controffensiva "non soddisfa le aspettative su nessun fronte", ha detto uno dei funzionari. Secondo le valutazioni occidentali, le linee di difesa russe si sono dimostrate ben fortificate, rendendo difficile per le forze ucraine violarle. Inoltre, le forze russe sono riuscite a impantanare le armature ucraine con attacchi missilistici e mine e hanno dispiegato la potenza aerea in modo più efficace.

© AFP Missili Patriot

Le forze ucraine si stanno dimostrando "vulnerabili" ai campi minati e le forze russe "competenti" nella loro difesa, ha affermato uno dei funzionari occidentali. I funzionari hanno avvertito che la controffensiva è ancora nelle sue fasi iniziali e che gli Stati Uniti e i loro alleati "rimangono ottimisti" che le forze ucraine saranno in grado di ottenere guadagni territoriali nel tempo. È probabile che gli Stati Uniti e i loro alleati aspetteranno almeno fino a luglio per una valutazione più completa dei progressi della controffensiva che è stata gradualmente lanciata nelle ultime settimane ed è considerata cruciale per determinare chi alla fine vincerà la guerra. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ammesso mercoledì che i progressi sono stati "più lenti del previsto". "Vorremmo sicuramente fare passi più grandi", ha riconosciuto Zelensky in un'intervista alla BBC. "Tuttavia, coloro che combattono vinceranno".

Kiev: il colpo principale deve ancora arrivare

Kiev sottolinea che il "colpo principale" dell'Ucraina nella sua controffensiva deve ancora arrivare e alcune riserve continuano a essere trattenute dal combattimento. "Abbiamo ancora grandi eventi in vista e l'attacco principale deve ancora arrivare", ha detto il viceministro della difesa Hanna Maliar. "In effetti, alcune delle riserve verranno schierate in seguito".

© Alessandro Serranò / AGF

Volodymyr Zelensky



"Ogni giorno facciamo progressi. Ogni giorno. Sì, è graduale, ma le nostre truppe stanno prendendo piede su queste linee e stanno avanzando con sicurezza", ha detto Maliar. Maliar ha affermato che le operazioni offensive "stanno andando secondo i piani", aggiungendo che è "prematuro fare valutazioni ora".

"Non dobbiamo aspettarci che l'offensiva sia qualcosa di molto veloce, che abbiamo iniziato all'una, finito alle 2, e abbiamo liberato alcune regioni mentre tutta la gente pranzava. Non funzionerà così", ha detto. La Russia ha minato il fronte meridionale, ha detto, il che "rallenta decisamente il ritmo".

Dall'Ue via libera a maggiori produzioni di munizioni

"Gli ambasciatori dell'Ue hanno appena approvato il mandato per i negoziati con il Parlamento europeo sul regolamento Asap" per incrementare la produzione di munizioni in Europa e rifornire le forze armate ucraine. Lo ha annunciato la presidenza svedese del Consiglio Ue in un tweet. L'intesa, si legge ancora, "faciliterà l'aumento della capacità di produzione di munizioni dell'Ue, consentendo alla sua industria della difesa di sostenere meglio le forze armate ucraine e degli Stati membri".

Con l'introduzione di misure mirate, compresi i finanziamenti, la proposta di regolamento mira ad affrontare l'attuale carenza di munizioni, missili e relativi componenti, in modo da attuare la linea d'azione 3 del piano concordato dal Consiglio di marzo per consegnare con urgenza munizioni e missili all'Ucraina e aiutare gli Stati membri a ricostituire le proprie scorte. La proposta della Commissione europea impegna 500 milioni di euro a prezzi correnti dal bilancio dell'Unione.

Nel suo via libera il Consiglio ha confermato i punti principali della proposta di regolamento, in particolare lo "strumento" attraverso il quale l'Ue sosterrà finanziariamente il rafforzamento delle capacità di produzione industriale dell'Ue relative a munizioni e missili. Potrebbe inoltre essere istituito un Fondo di potenziamento inteso a facilitare l'accesso ai capitali privati lungo tutta la catena del valore per le imprese che fabbricano munizioni e missili. Il mandato del Consiglio mantiene inoltre diversi punti della parte "normativa" della proposta, come una deroga alla direttiva sugli appalti pubblici nel settore della difesa. Tuttavia, al fine di raggiungere rapidamente un accordo tra gli Stati membri e di avviare quanto prima i negoziati con il Parlamento europeo, alcuni elementi sono stati separati dalla proposta.