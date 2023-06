AGI - Enormi folle di fedeli alla Mecca, la città più santa dell'Islam, con oltre due milioni attesi nel caldo torrido dell'Arabia Saudita. Pellegrini in tuniche bianche e sandali hanno riempito l'antica città, ora costellata di hotel di lusso e centri commerciali, arrivati con aerei, autobus e treni per l'appuntamento annuale.

L'hajj di quest'anno - uno dei più grandi raduni religiosi annuali del mondo, con una tragica storia di calche e altri disastri - potrebbe battere il record di presenze, hanno anticipato le autorità locali.

"Mentre l'hajj si avvicina, il Regno dell'Arabia Saudita si prepara per il più grande raduno islamico della storia", ha dichiarato il ministro dell'Hajj e dell'Umrah Tawfiq Al-Rabiah in un video pubblicato dal ministero questa settimana.

I riti includono il giro della Kaaba, il grande cubo nero nella Grande Moschea della Mecca, la preghiera sul Monte Arafat e la "lapidazione del diavolo" lanciando sassi contro tre giganteschi muri di cemento che rappresentano Satana.

Attesi due milioni di fedeli

Secondo Rabiah, alle cerimonie parteciperanno più di due milioni di persone provenienti da più di 160 Paesi, un drammatico aumento rispetto ai 926.000 dello scorso anno, quando i numeri erano limitati a un milione dopo la pandemia.

Nel 2019 hanno partecipato circa 2,5 milioni di persone. Solo 10.000 sono stati autorizzati nel 2020, al culmine della pandemia di Covid-19, salendo a quasi 59.000 un anno dopo. L'hajj è tra i cinque pilastri dell'Islam e deve essere intrapreso da tutti i musulmani almeno una volta nella vita.

L'hajj è uno dei 5 pilastri dell'Islam

L'hajj è tra i cinque pilastri dell'Islam e deve essere intrapreso da tutti i musulmani almeno una volta nella vita. Viaggiatori da tutto il mondo si sono riversati nell'aeroporto di Gedda, alcuni dei quali hanno utilizzato servizi di visto semplificati per sbarcare dagli aerei direttamente sugli autobus fino al loro alloggio.

In servizio 24mila autobus

Saranno in servizio circa 24.000 autobus per traghettare i pellegrini, oltre a 17 treni in grado di spostare 72.000 persone ogni ora, hanno detto i funzionari.

"È una sensazione incredibile ed è molto emozionante", ha detto all'AFP Souad bin Oueis, una pellegrina marocchina di 60 anni, dopo essere arrivata per la sua prima visita in Arabia Saudita insieme a suo marito.

Questo hajj sarà il più grande da quando l'obbligo per le donne di essere accompagnate da tutori maschi è stato abbandonato nel 2021. Quest'anno è stato abolito anche il limite massimo di età, il che significa che migliaia di anziani saranno tra coloro che dovranno affrontare le temperature estive saudite che dovrebbero raggiungere i 44 gradi Celsius.