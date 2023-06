AGI - Il leader conservatore Kyriakos Mitsotakis vuole raggiungere nelle elezioni generali in Grecia di questa domenica, le seconde in un mese, la maggioranza assoluta che gli consentirebbe di governare per altri quattro anni. Mitsotakis, sposato e padre di tre figli, ha già superato il padre rimanendo al potere per un'intera legislatura, e aspira a rivincere domenica, grazie al bonus fino a 50 seggi per il vincitore, con una maggioranza assoluta che si raggiunge con 151 deputati su 300.

Dopo la laurea in Scienze Sociali e Integrazione Europea presso le prestigiose università di Harvard e Stanford (USA), Mitsotakis ha lavorato come analista e manager finanziario a Londra e Atene. Il suo salto in politica è arrivato nel 2004, quando è stato eletto deputato per i conservatori di Nuova Democrazia (ND).

Dal 2016 e' presidente di ND. Nel luglio 2019 è riuscito a sconfiggere l'allora premier, l'uomo di sinistra Alexis Tsipras, dopo aver raggiunto il 40% dei voti, che gli ha permesso di governare con la maggioranza assoluta fino allo scorso maggio. Nelle elezioni del 21 maggio è tornato a raggiungere il 40%, ma il sistema elettorale allora applicato - senza il premio per il vincitore - ha finora fatto si' che non ottenesse seggi sufficienti per governare.