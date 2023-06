AGI - Almeno 31 persone sono rimaste uccise da un'esplosione che ha devastato un ristorante nella città di Yinchuan, nel nord-ovest della Cina. "Una fuga di gas ha causato un'esplosione in un ristorante", ha spiegato l'agenzia di stampa statale Xinhua, citando il comitato regionale del Partito Comunista.

Altre sette persone sono state sottoposte a cure mediche, ha riferito l'agenzia, e una di loro è in "condizioni critiche". Due persone hanno riportato gravi ustioni, due sono state ricoverate con ferite minori e due sono state soccorse per i tagli causati dai vetri volanti.

BREAKING: Gas explosion rips through restaurant in northern China, killing at least 31 people pic.twitter.com/X8lBqh5qCE