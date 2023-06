Mai così caldo a Pechino, picco di 41,8 gradi

AGI - Caldo record a Pechino. La colonnina di mercurio ha segnato i 41,8 gradi centigradi, che sono stati raggiunti a Huairou, sul versante settentrionale del territorio provinciale della capitale cinese, secondo i rilevamenti dell'Osservatorio Meteorologico locale.

Per la prima volta dal 29 maggio 2014 le temperature hanno superato i 40 gradi, fino a salire al picco dei 41,8 gradi a Huairou, che rappresenta la temperatura più elevata mai registrata a Pechino da quando sono attive le osservazioni meteorologiche.

La città è da diversi giorni nella morsa del caldo: la capitale cinese aveva segnato altri record la settimana scorsa, quando aveva registrato 39 gradi, diventando una delle località più calde dell'arco settentrionale della Cina su cui si era abbattuta, con un anticipo di quasi due settimane rispetto al solito, un'ondata di caldo torrido.

Le temperature record registrate in questi giorni riportano l'attenzione alle preoccupazioni riguardanti gli effetti del cambiamento climatico: già lo scorso anno si era verificata la più grave ondata di caldo in Cina dal 1961, accompagnata da una forte siccità e da interruzioni di corrente nel sud-ovest del Paese per l'aumento della domanda di elettricità per il funzionamento dei condizionatori.