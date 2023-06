Arrestato in Germania il camionista che causò la morte del ciclista Rebellin

AGI - Un camionista tedesco sospettato di aver investito e causato la morte dell'ex campione italiano di ciclismo Davide Rebellin nel novembre 2022 nel nord Italia è stato arrestato in Germania. L'uomo, dipendente di un'azienda di Recke, vicino a Munster, aveva investito Rebellin, vicecampione olimpico di ciclismo su strada a Pechino nel 2008, il 30 novembre 2022 nel comune di Montebello Vicentino, in Veneto. Il tir non si era fermato. Rebellin, 51 anni, era morto sul colpo.

L'autista è stato arrestato giovedì e posto in custodia cautelare a Munster in attesa di una decisione delle autorità giudiziarie tedesche sulla sua consegna alle autorità italiane. L'ufficio del pubblico ministero ha dichiarato che è perseguito per omicidio colposo e omissione di soccorso a una persona in pericolo.

"La morte di Rebellin è da attribuire esclusivamente a una combinazione di mancanze da parte dell'indagato alla guida del suo mezzo pesante nei momenti precedenti l'impatto", ha scritto il magistrato della procura di Vicenza incaricato delle indagini preliminari nelle sue conclusioni.

Gli investigatori hanno identificato il conducente grazie alle telecamere di sorveglianza installate vicino al luogo dell'incidente. Le indagini hanno stabilito che i presunti punti di contatto tra la bici e la vittima sul camion erano stati puliti con un "detergente concentrato".