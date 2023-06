Violento tornado in Texas, 3 morti e almeno 100 feriti

AGI - Un violento tornado si è abbattuto su una città del nord del Texas, nel cosiddetto Texas Panhanfdle, causando distruzioni diffuse: si riportano almeno tre morti e fino a 100 feriti.

In Colorado, Oklahoma, Arkansas e Florida sono previsti fenomeni simili, temporali forti ed è stato lanciato un allarme meteo. Il tornado si è abbattuto su Perryton, una citta' di circa 8.000 abitanti nel Texas Panhandle.

Tornado moving thru Perryton, TX today and the damage and aftermath. Folks in Perryton are gonna need some help over the next few weeks/months. #txwx #tornado #perryton pic.twitter.com/a8DJTjIlcH