Nato indecisa sul dopo Stoltenberg, una proroga è possibile

Reportage dalla base aerea di Siauliai, dove è in corso l'esercitazione Air Defender. "Abbiamo un territorio vulnerabile", avverte il ministro degli Esteri di Vilnius, "i Paesi baltici vanno rafforzati, serve un messaggio per Putin". Che potrebbe arrivare a ottobre, quando scadrà il mandato di Stoltenberg. In lizza per l'incarico proprio le premier di Lituania ed Estonia