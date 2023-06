Alba di sangue a Nottingham, la città sotto shock

AGI - Nottingham è sotto shock 24 ore dopo l'alba di sangue che ha paralizzato l'attività della città di 350 mila abitanti nel cuore delle Midlands inglesi. Secondo quanto è stato ricostruito sulla base delle testimonianze, mentre la polizia è ancora al lavoro per capire le ragioni dell'accaduto, poco prima delle 4 del mattino di ieri un uomo armato di coltello ha colpito a morte due studenti diciannovenni, un ragazzo e una ragazza; successivamente, una terza persona è stata uccisa a qualche isolato di distanza: si trattava di un cinquantenne che guidava un furgone bianco.

La polizia ha collegato i due fatti di sangue a un terzo, l'investimento volontario di altre 3 persone, che sono state ricoverate in ospedale, da parte del furgone guidato, secondo gli inquirenti, dallo stesso uomo che ne aveva accoltellato l'autista.

La polizia non esclude nessuna pistta

La polizia ha tenuto la città sotto assedio per tutta la giornata, e ha annunciato di avere arrestato un uomo di 31 anni sospettato di essere responsabile dei tre episodi; secondo quanto riferito, non ci sarebbero altre persone sospettate.

Non è stata al momento esclusa nessuna pista e la polizia collabora nelle indagini con gli agenti dell'antiterrorismo. Intanto l'università di Nottingham ha annullato l'atteso "ballo per le lauree" che era in programma per ieri sera in segno di lutto.