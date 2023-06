AGI - Una nave da guerra cinese ha sfiorato la collisione con un'imbarcazione americana nello Stretto di Taiwan. La nave cinese è arrivata a circa 100 metri dal cacciatorpediniere Us Chung-Hoon impegnato in un'esercitazione con il Canada.

Secondo la ricostruzione fornita, la nave cinese avrebbe fatto rotta per tagliare la prua di quella americana, una manovra definita dal capitano della nave canadese dove è imbarcato il reporter "non professionale". Gli americani hanno risposto chiedendo ai cinesi di stare alla larga dalla nave, ma alla fine il Chung-Hoon ha dovuto cambiare rotta e rallentare per evitare la collisione.

Le navi da guerra statunitensi e canadesi hanno attraversato lo Stretto di Taiwan in una missione congiunta attraverso la delicata via d'acqua che separa la Taiwan autogovernata dalla Cina. Pechino rivendica Taiwan come suo territorio - giurando di conquistarlo un giorno, se necessario con la forza - e negli ultimi anni ha aumentato la pressione militare e politica sull'isola.

Il braccio di ferro nello stretto di Taiwan

La Settima Flotta americana ha dichiarato che il suo cacciatorpediniere USS Chung-Hoon e la Royal Canadian Navy HMCS Montreal stavano "conducendo un transito di routine nello Stretto di Taiwan il 3 giugno (ora locale) attraverso acque in cui si applicano le libertà di navigazione e di sorvolo in alto mare, in conformità con il diritto internazionale".

"Il transito bilaterale della Chung-Hoon e della Montreal attraverso lo Stretto di Taiwan dimostra l'impegno degli Stati Uniti e dei nostri alleati e partner per un Indo-Pacifico libero e aperto". Anche l'esercito canadese ha confermato il passaggio. Le navi da guerra statunitensi attraversano spesso lo stretto. L'ultimo passaggio congiunto USA-Canada risale al settembre 2022. L'esercito cinese ha dichiarato di aver monitorato il passaggio.

"I Paesi interessati stanno intenzionalmente creando problemi nello Stretto di Taiwan, fomentando deliberatamente i rischi e minando maliziosamente la pace e la stabilità regionale", ha dichiarato il colonnello Shi Yi, portavoce del Comando del Teatro Orientale cinese. La scorsa settimana, la portaerei cinese Shandong ha guidato altre due navi attraverso lo Stretto di Taiwan, largo 180 chilometri (112 miglia), in una dimostrazione di forza.

Le navi da guerra statunitensi e canadesi hanno attraversato lo stretto mentre il segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin e il suo omologo cinese Li Shangfu partecipavano a un vertice sulla difesa a Singapore. Gli Stati Uniti avevano invitato Li a incontrare Austin a margine del Dialogo di Shangri-La, ma Pechino ha rifiutato. Le tensioni tra Washington e Pechino sono aumentate quest'anno su questioni come Taiwan e un presunto pallone spia cinese abbattuto dopo aver attraversato gli Stati Uniti.

La preoccupazione di Washington

Il Pentagono si dice preoccupato per le azioni "sempre più rischiose" della Cina in Asia. "Restiamo preoccupati per le attività sempre più rischiose e coercitive del PLA nella regione, anche negli ultimi giorni", ha detto il portavoce del Pentagono, il generale di brigata Pat Ryder, che è con il segretario alla Difesa americano a Singapore.

Le minacce di Pechino

Il ministro della Difesa cinese, Li Shangfu, ha assicurato in un forum sulla sicurezza a Singapore che il suo paese "non promette di rinunciare alla forza" per prendere Taiwan, dopo le nuove tensioni con gli Stati Uniti sull'isola autonoma. "Taiwan è al centro degli interessi della Cina. È una questione interna e indiscutibile. Spetta alla Cina decidere come risolverla", ha detto Li allo Shangri-La Dialogue. A chi gli chiedeva della sfiorata collisione del giorno prima, Li ha denunciato oggi sul forum che "non si tratta di incroci innocenti, ma di provocazioni".