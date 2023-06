La crisi dopo i 5 anni di matrimonio, Harry e Meghan pensano al divorzio

AGI - I bene informati, riportati dai tabloid britannici, riferiscono che c'è aria di divorzio fra il principe Harry e sua moglie Meghan Markle.

"Sappiamo tutti" che il matrimonio del Duca e della Duchessa di Sussex finirà con un divorzio, ma se il Principe Harry se ne andasse ora "perderebbe i suoi figli", sostiene l'ex maggiordomo della Principessa Diana Paul Burrell.

L'insider reale ha detto a GB News che sembra che il "lavaggio del cervello" di Harry si stia finalmente svegliando alla "verità" sulla moglie Meghan Markle.

"Sono sempre stato preoccupato per Harry. Sono l'unica persona nel Regno Unito a pensare che Harry (si sia) finalmente svegliato alla verità?" si è chiesto aggiungendo: "Ha finalmente visto la verità su ciò che sta facendo sua moglie? Che gli è stato fatto il lavaggio del cervello e che è stato ipnotizzato dalla sua bellezza".

Harry avrebbe contattato un avvocato specializzato in divorzi e vivrebbe già separato da Meghan. Una editorialista specializzata in questioni "reali" del Telegraph, Petronella Wyatt, ha pero' intitolato un suo commento sulla questione "I Sussex non divorzieranno: il matrimonio è il loro potere". Un sintomo che i due controversi coniugi stanno effettivamente attraversando un periodo di crisi è considerato il fatto che il loro quinto anniversario di nozze, lo scorso 19 maggio, è stato fatto passare inosservato.