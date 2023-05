La principessa di Monaco cambia look. Via il biondo

AGI - Abituata a sfoggiare tagli di capelli sempre diversi, stavolta Charlene di Monaco ha dato una svolta decisamente nuova al suo look: abbandonate le tinte chiare si è presentata agli eventi collaterali dell'80esimo. Gran Premio di Formula 1 di Monaco con i capelli scuri.

Negli ultimi mesi era passata dal biondo platino -di quando aveva ricominciato ad apparire in pubblico (dopo la lunga pausa seguita ai 10 mesi isolata in Sudafrica)- ai capelli quasi bianchi. Ma già all'incoronazione di re Carlo III, aveva sfoggiato un colore scuro da cui spuntavano puntine bionde. Ora il biondo è completamente sparito, e Charlene ha debuttato con il nuovo look.

Due gli abiti della giornata: quello da giorno, della sua maison di fiducia, la svizzera Akris (che il Financial Times anni fa definì perfidamente "la più grande casa di moda di cui non hai mai sentito parlare"): un abito lungo fino ai piedi, blu notte, con sottili profili arcobaleno (in cui qualcuno ha voluto leggere un velato messaggio a favore della comunità Lgbt). Poi per la serata, conclusa in grande stile con un gala nella Salle des Étoiles dello Sporting Monte-Carlo, un abito nero e bianco, asimmetrico, della maison Valentino.

Ma a colpire nella sua uscita è stata l'acconciatura. Del resto Charlene è abituata a stupire: cambia i capelli, forse come molto donne a seconda dell'umore. Per anni accompagnata da voci mai sopite di un matrimonio non appagante, nel 2020 -quando divennero insistenti le voci di una spaccatura profonda con il principe Alberto- si presentò addirittura con la testa rasata a metà, in puro stile punk, quasi a voler sottolineare la sua distanza e ribellione dalla casa reale monegasca, al cui rigore lei sembra far fatica ad adeguarsi.