All'asta una matita placcata in argento di Adolf Hitler

AGI - Una matita placcata in argento che si ritiene sia stata regalata ad Adolf Hitler dall'amante Eva Braun per il suo 52esimo compleanno nel 1941 verrà messa all'asta il mese prossimo a Belfast e si stima che potrebbe raggiungere le 80 mila sterline (oltre 90 mila euro).

Sulla matita è incisa la parola 'Eva' e le iniziali 'AH'. Il commercio di oggetti legati al nazismo crea spesso polemiche, come è stato di recente per la vendita all'asta dei gioielli appartenuti alla miliardaria austriaca Heidi Horten, il cui marito tedesco fece fortuna sotto i nazisti.

Karl Bennett, direttore della casa d'aste Bloomfield Auctions che si occuperà della vendita della matita di Hitler a Belfast il 6 giugno, ha espresso comprensione verso simili problematiche. Tuttavia, ha aggiunto, "per me, come collezionista di alto livello di articoli militari, si preserva un pezzo del nostro passato e dovrebbero essere trattati come oggetti storici, non importa se la storia a cui si riferiscono è stata una delle più oscure e controverse".