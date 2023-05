Su Kiev l'attacco più intenso dall'inizio della guerra

AGI - È stato l'attacco più massiccio e intenso dall'inizio della guerra quello che, nella notte, ha martellato la capitale Kiev: lo hanno riferito le autorità locali, mentre Kiev si prepara a festeggiare la giornata di festa nazionale in ricordo dell'anniversario della fondazione della città.

Secondo fonti cittadine, la contraerea ucraina ha abbattuto 52 droni di fabbricazione iraniana Shahed; ed è morta almeno una persona, un uomo di 41 anni colpito dai detriti caduti, e una donna è rimasta ferita e ricoverata in ospedale.

La capitale ucraina è stata attaccata regolarmente durante tutto il mese di maggio: questa è stata la 14esima incursione e l'attacco - secondo l'amministrazione militare - è stato compiuto in diverse ondate con le sirene antiaeree che hanno risuonato per 5 ore. Nell'ultima domenica di maggio la capitale ucraina festeggia 'la giornata di Kiev', l'anniversario della sua fondazione ufficiale 1.541 anni fa.

Today is #KyivDay — a holiday in Ukraine's capital. In the early hours of the morning of May 28, Russia sent a violent gift, launching its largest drone attack on Kyiv since their full-scale invasion began. pic.twitter.com/D7N3CUSgR6