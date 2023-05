È decollato il primo aereo costruito interamente in Cina

AGI - Il nuovo C919, il primo aereo per il trasporto passeggeri realizzato interamente in Cina, ha preso il decollo: il volo MU9191 della China Eastern Airlines è partito dall'aeroporto di Shanghai.

A fine settembre l'aereo con cui Pechino vuole sfidare i diretti concorrenti stranieri - i Boeing 737 Max e l'Airbus A320 - aveva ottenuto una prima certificazione di idoneità dalle autorità: può ospitare fino a 168 passeggeri, ma appare ancora lunga la strada per affrancarsi dalla tecnologia straniera, soprattutto per i motori e i sistemi avionici, utilizzata per la realizzazione del C919.

La prima approvazione delle autorità cinesi al C919 era stata celebrata dallo stesso presidente cinese, Xi Jinping, che aveva incontrato ingegneri e progettisti alla Grande Sala del Popolo, su piazza Tiananmen, poche settimane prima del ventesimo Congresso del Partito Comunista Cinese, sottolineando i "risultati gratificanti" raggiunti dall'aeronautica cinese. La destinazione del volo inaugurale è Pechino. A bordo viaggiano 130 passeggeri, che godranno di un pasto speciale per l'occasione.