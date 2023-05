AGI - "Felice di aver accolto alla Farnesina il ministro degli Esteri francese Catherine Colonna. Italia e Francia condividono interessi e responsabilità in Ue e nel mondo. La nostra collaborazione è essenziale per risolvere le crisi attuali, a cominciare da quella migratoria". Lo ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, postando due foto insieme all'omologa francese alla Farnesina.

Prove di disgelo tra Italia e Francia dopo i recenti scontri sui migranti. L'incontro con Colonna a Roma è stato "molto positivo", ha sottolineatoi Tajani, intervenendo di fronte alle Commissioni Esteri di Camera e Senato sugli esiti del Consiglio affari esteri Ue del 22 maggio.

"Abbiamo affrontato le questioni di principale importanza per i nostri due Paesi: la migrazione, la situazione in Africa a cominciare da Tunisia e Libia, il Sudan, l'idea di una comune azione nel continente. Abbiamo parlato dei Balcani e della rotta balcanica, oltre che di Ucraina", ha riferito Tajani in audizione, aggiungendo che tra i temi trattati, c'è stata anche la "questione del traforo del Monte Bianco" e del "tribunale dei brevetti" sul quale "c'è l'accordo francese perché possa avere una sede anche a Milano".