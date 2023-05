Francia: aggredito il pronipote di Brigitte Macron 

AGI - Il pronipote della Premier Dame francese Brigitte Macron è stato picchiato in quello che si ritiene un attacco di matrice politica contro le politiche del capo dell'Eliseo.

Il 30enne Jean-Baptiste Trogneux, gestore della cioccolateria di famiglia ad Amiens, è stato circondato ieri sera da alcuni attivisti anti-governativi che lo hanno aggredito, colpendolo alla testa, braccia e gambe tra gli insulti contro "il presidente, sua moglie e la famiglia", ha raccontato il padre del giovane.

La polizia ha fermato otto persone per l'attacco avvenuto poco dopo la messa in onda in tv di un'intervista al presidente Macron.

Brigitte: "Violenza che può portare solo al peggio"

Duro il commento della premiere dame francese che si è scagliata contro "la codardia, la stupidità e la violenza" degli aggressori.

"Sono totalmente solidale con la mia famiglia e in costante contatto, dalle 23 di ieri, con Jean-Baptiste (mio pronipote, vittima dell'aggressione) e Jean-Alexandre (mio nipote, padre della vittima)", ha fatto sapere Brigitte in una nota. "Ho più volte denunciato questa violenza che può solo portare al peggio", ha aggiunto la moglie del presidente Macron.