Inglesi discendenti di proprietari di schiavi: "Il governo di Londra si scusi" 

AGI - I discendenti di alcuni dei più ricchi proprietari di schiavi della Gran Bretagna hanno costituito un movimento attivista: chiedono al governo inglese di scusarsi per la schiavitù e di avviare un programma di giustizia riparativa riconoscendo le conseguenze di questo "crimine contro l'umanità".

Il gruppo - scrive il quotidiano The Guardian - comprende personalità importanti, tra cui un cugino di secondo grado di re Carlo e un discendente diretto del primo ministro vittoriano William Gladstone. E poi i giornalisti Alex Renton, l'ex corrispondente della BBC Laura Trevelyan, suo cugino regista John Dower, l'autore ed editore Richard Atkinson, l'insegnante in pensione Robin Wedderburn.

"La schiavitù britannica era legale, industrializzata e basata interamente sulla razza", ha detto Alex Renton, uno dei fondatori del gruppo che intende fare pressione sul governo affinchè riconosca ed espii il suo ruolo nel trasporto di 3,1 milioni di africani ridotti in schiavitù attraverso l'Atlantico. "La Gran Bretagna non si è mai scusata per questo - ha aggiunto Renton - e le sue conseguenze continuano a danneggiare la vita delle persone in Gran Bretagna così come nei paesi caraibici dove i nostri antenati hanno fatto soldi".

I membri del gruppo riconoscono che la ricchezza delle loro famiglie derivava in parte dai profitti realizzati nelle piantagioni lavorate dagli schiavi africani. I loro antenati proprietari di schiavi ricevettero tutti un risarcimento dal governo britannico dopo che la schiavitù fu abolita in Gran Bretagna nel 1833.

Il gruppo sostiene i piani di giustizia riparativa ideati da Caricom – l'unione politica di 20 paesi caraibici. La Caricom Reparations Commission afferma che i governi europei hanno ordinato azioni di genocidio contro le comunità indigene e non hanno riconosciuto i loro crimini o non hanno risarcito le vittime e i loro discendenti. Il piano in 10 punti per la giustizia riparatoria chiede scuse formali complete, cancellazione del debito e invita le ex potenze coloniali a investire nei loro sistemi sanitari ed educativi.

L'annuncio degli attivisti britannici segue una recente ondata di sostegno al movimento per le riparazioni. Lo scorso dicembre, i Paesi Bassi sono diventati il ​​primo grande governo nazionale a scusarsi per il loro ruolo nella schiavitù degli africani; Mark Rutte, il primo ministro, si è scusato formalmente e si è impegnato a stanziare 200 milioni di sterline di fondi governativi per lavori di restauro nelle ex colonie olandesi.

Il Guardian ha pubblicato questo mese una ricerca sui legami dei suoi fondatori con la schiavitù e re Carlo ha recentemente espresso il suo sostegno alla ricerca sui legami storici della monarchia britannica con la schiavitù transatlantica. Il gruppo parlamentare di tutti i partiti favorevoli alle riparazioni ha ospitato una riunione per discutere "perché ora è il momento delle scuse ufficiali per la schiavitù africana".