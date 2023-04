Macron sente Zelensky prima di partire per la Cina

AGI - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avuto un colloquio telefonico di un'ora con il capo dello Stato francese Emmanuel Macron, che nei prossimi giorni sarà in visita in Cina dove incontrerà il suo omologo Xi Jinping. I due leader hanno "discusso efficacemente dell'interazione di difesa tra Ucraina e Francia", ha scritto Zelensky sul suo profilo Telegram. "Ho fornito informazioni dettagliate sulla situazione al fronte. Ci siamo soffermati su ulteriori passi per l'attuazione della formula di pace. Abbiamo coordinato le azioni per i prossimi eventi internazionali", ha concluso.

Il presidente francese ha in programma un viaggio in Cina da mercoledì a venerdì prossimi. Secondo le indiscrezioni che filtrano dall'Eliseo, Macron ha intenzione di cogliere l'occasione per avvertire Xi delle conseguenze che avrebbe il sostegno militare di Pechino alla Russia in Ucraina. Un consigliere del presidente citato da Le Monde ha spiegato che "se la Cina prenderà questa decisione funesta, ci sara' un effetto strategico importante sul conflitto". Inoltre, Macron vuole parlare con l'omologo di Pechino di "iniziative a sostegno della popolazione civile ucraina" oltre che "identificare una strada a medio termine per la soluzione del conflitto".

"Auspichiamo di evitare il peggio ed è la ragione per cui dobbiamo impegnarli e presentar loro la nostra posizione", ha spiegato ancora la fonte dell'Eliseo. Secondo la presidenza francese, questo dialogo è ancora più importante poiché la Cina è "il solo Paese al mondo in grado di avere un impatto immediato e radicale sulla guerra, in un senso o nell'altro".