Una modella di 106 anni in copertina di Vogue Philippines

AGI - Una modella di 106 anni in copertina su Vogue: il numero di aprile del mensile di moda più famoso del mondo nella versione per le Filippine ritrae Apo Whang-Od, conosciuta anche come Maria Oggay, famosa nel mondo per essere l'ultima erede della pratica millenaria del batok, il tatuaggio tradizionale. La foto mostra il suo bellissimo viso segnato dal tempo, coronato di capelli grigi, con spalle e scollatura tatuati, rossetto, orecchini e collane colorati.

Nella storia di copertina della rivista si racconta che per arrivare al remoto villaggio di Buscalan, dove l'ultima mambabatok della sua generazione insegna alle sue giovani eredi a continuare la sua arte, l'equipe di Vogue ha affrontato 12 ore di viaggio dalla capitale Manila, percorrendo tortuose strade di montagna e infine un sentiero che solo da poco tempo non è più sterrato; nell'ultimo tratto, si sale per circa 40 minuti camminando sui terrazzamenti coltivati a riso, seguendo le indicazioni in inglese per il Whang-Od Buscalan Tattoo Village. Whang Od aveva 16 anni quando iniziò la sua carriera di tatuatrice sotto la guida del padre.

Prima e unica donna mambabatok del suo tempo, Whang-Od viaggiava verso villaggi lontani e vicini, chiamata dalle comunità a imprimere i simboli sacri degli antenati su individui che avevano attraversato o stavano per attraversare una soglia nella loro vita. Il tatuaggio tradizionale, visto ora come arcaico e doloroso dalle generazioni piu giovani delle tribu Kalinga, rivive però come forma di arte ibrida e oggetto di studio internazionale in un mondo in cui i tatuaggi sono di moda: e poichè i Mambabatok possono tramandare il loro mestiere solo all'interno della loro discendenza e Whang-Od non ha mai avuto figli, una nipote di 10 anni, Grace Palicas, è stata scelta come apprendista, anche se inizialmente riluttante

"Sono stata la prima bambina a imparare a tatuare. Ho solo osservato quello che faceva", racconta Grace, oggi 26enne. Quando partì per l'università nel 2015, anche la sua cugina Elyang, oggi 23enne, ha cominciato a imparare il "mestiere", che ormai viene praticato soprattutto sui corpi dei turisti che arrivano da ogni dove. La stessa Grace, sposata con un uomo di origine francese, ha passato un periodo in Francia dove per la prima volta è stato praticato il tatuaggio tradizionale di Buscalan fuori dal luogo di origine.