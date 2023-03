"Non c'è nessun crimine", Trump non accetterà il patteggiamento

AGI - L'avvocato di Donald Trump, Joe Tacopina, ha affermato che l'ex presidente americano, incriminato con l'accusa di aver comprato nel 2016 il silenzio dell'attrice porno Stormy Daniels su una loro presunta relazione, non accetterà mai un patteggiamento. "Il presidente Trump non accetterà un patteggiamento su questo caso. Non succederà", ha riferito il legale a NbcNews, sottolineando che "non c'è nessun crimine e non so se si arriverà al processo".

La decisione del gran giurì del Tribunale di New York rende Trump, in corsa per le presidenziali del 2024, il primo presidente o ex presidente della storia americana a essere incriminato. L'attuale inquilino della Casa Bianca, Joe Biden, non ha voluto commentare la vicenda con i cronisti.

Il magnate comparirà in tribunale martedì e non sarà ammanettato, ha aggiunto Tacopina, sulla base di un accordo tra il team legale dell'ex presidente e i pubblici ministeri di Manhattan. Trump è accusato di aver versato a Daniels 130 mila dollari

"È una persecuzione politica"

"Questa è una persecuzione politica e una interferenza al più alto livello nella storia di un'elezione", ha dichiarato il 45esimo presidente degli Stati Uniti, accusando i "democratici radicali di sinistra" di una "caccia alle streghe per distruggere il movimento Make America Great Again"(MAGA), che lui rappresenta. Tutto questo "si ritorcerà contro Biden", ha tuonato il tycoon in un lungo comunicato. Il 76enne miliardario ha definito il procuratore distrettuale di Manhattan, Alvin Bragg, che lo ha incriminato, "vergognoso" per aver eseguito il "lavoro sporco" di Biden, la vittoria del quale alle elezioni del 2020 non ha mai riconosciuto. Allo stesso modo si è espresso il figlio Eric, che considera l'imputazione del padre come "un illecito procedurale da terzo mondo" e un "obiettivo opportunistico nei confronti di un avversario politico in un anno di campagna elettorale".

"Nessuno è al di sopra della legge"

"Nessuno è al di sopra della legge", ha affermato Clark Brewster, avvocato dell'attrice porno. L'ufficio del procuratore ha contattato i legali di Trump per la consegna dell'ex presidente, che dovrà presentarsi in tribunale affinché un giudice gli comunichi l'accusa, e sarà agli arresti per un breve periodo, per sottoporsi a procedure quali la foto segnaletica e la rilevazione delle impronte digitali. Dovrà quindi dichiararsi colpevole o non colpevole.

La giustizia di New York sta cercando di chiarire se Trump sia colpevole di falsa dichiarazione, o di violazione della legge sul finanziamento elettorale, un reato penale. L'allora avvocato di Trump e ora suo nemico Michael Cohen, testimoniando davanti al gran giurì di Manhattan, ha detto di essere stato incaricato di effettuare il pagamento a Stormy Daniels per conto del suo allora capo. Secondo gli esperti legali, non sarà facile provare le accuse in tribunale, quindi non è chiaro se l'ex presidente sarà condannato al carcere.

Trump attacca il giudice: "Mi odia"

Si chiama Juan Merchan ed è nativo dello stato della Colombia il giudice davanti al quale comparirà Trump. "Noto per la sua severità in aula e la sua trasparenza e semplicita' - si legge sul sito La Voce di New York - durante gli studi si è mantenuto lavorando di notte in un albergo di New York, come manager. Quando giovedì sera è arrivato in tribunale per prendere visione della decisione del gran giurì indossava una tuta da ginnastica. Particolare nuovo: era accompagnato da due agenti in divisa, per la sua protezione". Marchan aveva già seguito il processo alla Trump Organization per frode fiscale.

Trump ha attaccato Marchan in un post pubblicato sulla sua piattaforma social, Truth, l'ex presidente ha attaccato Juan Manuel . "Il giudice assegnato al mio caso da caccia alle streghe - ha scritto - un caso che non è mai stato contestato prima, mi odia. Il suo nome è Juan Manuel Marchan, è stato scelto da Bragg e dai procuratori, ed è la stessa persona che ha costretto il mio vecchio direttore finanziario di 75 anni, Allen Weisselberg, a patteggiare in carcere". "Ha usato brutalmente Allen contro di me, cosa che a un giudice non è permesso di fare, e minacciato le mie compagnie, che non avevano patteggiato. Affascinante!", ha aggiunto.