La nave Ong di Banksy è in stato di fermo a Lampedusa

AGI - Le autorità italiane hanno disposto il fermo della nave Louise Michel, dell'omonima ong, finanziata dall'artista Banksy, contestando delle violazioni del nuovo decreto. A riferirlo, su Twitter, sono gli stessi attivisti, aggiungendo che non è stata data alcuna spiegazione ufficiale: "Ci impediscono di lasciare il porto e prestare soccorsi in mare".

Prima di arrivare a Lampedusa, ieri, la nave aveva soccorso alcuni barchini nel Mediterraneo e i salvataggi erano stati effettuati anche da Capitaneria e Guardia di finanza a bordo di alcune motovedette.

1/224h after being told that our ship is detained, we still do not have an official written justification for the detention. We know of dozens of boats in distress right in front of the island at this very moment, yet we are being prevented from assisting. This is unacceptable! pic.twitter.com/FHxc5Xtpiy