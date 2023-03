Secondo il ministro delle Finanze israeliano, "i palestinesi non esistono"

AGI - Il ministro delle Finanze israeliano, Bezalel Smotrich, ha affermato in un discorso a Parigi che "i palestinesi non esistono", sono "un'invenzione di meno di 100 anni fa". "Non esistono i palestinesi perché non esiste un popolo palestinese", ha affermato il leader del partito di estrema destra Sionismo religioso, parlando a un cerimonia funebre privata nella capitale francese per il famoso attivista di destra del Likud e membro del consiglio dell'Agenzia ebraica, Jacques Kupfer, scomparso dopo una lunga battaglia contro il cancro nel 2021.

"Io sono palestinese", ha aggiunto Smotrich, citando come "veri palestinesi" anche sua nonna, nata nella città di Metula, nel nord di Israele, 100 anni fa, e suo nonno, un abitante di Gerusalemme di tredicesima generazione.

Tentativi di dialogo in Egitto

Le parole di Smotrich sono arrivate mentre delegazioni israeliane e palestinesi dal summit in Egitto ribadivano l'intenzione di abbassare la tensione in vista delle celebrazioni per l'imminente avvio del mese del Ramadan e dalle festività per la pasqua ebraica nella prima metà di aprile. Come in occasione dell'incontro ad Aqaba, alla fine di febbraio, anche a Sherm el-Sheikh erano presenti rappresentanti egiziani, giordani e americani. Le parti hanno concordato di rivedersi per una terza volta il mese prossimo.

La tensione è molto alta nella regione mediorientale: ieri un nuovo attacco palestinese contro un auto israeliana di passaggio a Huwara, in Cisgiordania, ha provocato il ferimento grave di un colono israelo-americano. Proprio nella stessa cittadina palestinese il mese scorso, per vendicarsi di un agguato mortale costato la vita a due giovani fratelli di un insediamento vicino, una folla di coloni aveva fatto irruzione uccidendo un palestinese e ferendone decine di altri.

La reazione del premier palestinese

"Le dichiarazioni provocatorie sono coerenti con i primi detti sionisti di 'una terra senza popolo per un popolo senza terra' ", ha denunciato il premier palestinese Mohammad Shtayyeh, indicandole come "prove conclusive dell'ideologia sionista estremista e razzista dell'attuale governo israeliano".