Il governo Borne supera l'esame. Non passa la sfiducia per soli nove voti

Le forze dell'ordine hanno caricato e disperso i dimostranti scesi in piazza a Parigi contro il ricorso dell'esecutivo all'articolo 49 comma 3 della Costituzione per far passare il controverso provvedimento senza approvazione parlamentare. 120 i fermi. Manifestazioni in numerose città. "Danni e caos" anche a Rennes e Lione. In Aula due mozioni di sfiducia contro il governo