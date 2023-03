La Corea del Nord ha sparato un missile balistico verso il Mar del Giappone

AGI - La Corea del Nord ha sparato un nuovo missile balistico. Lo ha reso noto lo stato maggiore interarmi a Seul. Il missile non identificato è stato lanciato dal mare verso l'Est della penisola coreana nel giorno in cui il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol è arrivato in Giappone per aprire un "nuovo capitolo" nelle relazioni.

Quello con il primo ministro giapponese Fumio Kishida è il primo vertice su larga scala tra i leader dei due Paesi in 12 anni.- Ma il passato pesa sulle loro relazioni, segnate dal periodo buio della colonizzazione giapponese della penisola coreana (1910-1945), e in particolare dalla questione delle cosiddette "comfort women" coreane, schiave sessuali dei soldati giapponesi durante la Seconda guerra mondiale.

Una sentenza del tribunale sudcoreano del 2018, che ha ordinato ad alcune aziende giapponesi di pagare un risarcimento per il lavoro forzato durante l'occupazione, ha fatto precipitare una nuova crisi nelle relazioni bilaterali, con l'istituzione di barriere commerciali reciproche e la cessazione della cooperazione in diversi settori.

Il Giappone ritiene che la controversia storica sia stata risolta dal 1965 attraverso la normalizzazione delle relazioni bilaterali, in particolare attraverso un pacchetto di prestiti e aiuti finanziari concessi da Tokyo a Seul. Tuttavia, l'ascesa al potere di Yoon, le crescenti preoccupazioni per le ripetute provocazioni di Pyongyang e le crescenti ambizioni regionali della Cina hanno ravvivato le speranze di riconciliazione tra i due vicini.