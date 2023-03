 Il drone MQ-9 Reaper

AGI - L'MQ-9 Reaper è un drone, velivolo pilotato a distanza, impiegato essenzialmente per la sorveglianza ma può essere anche armato per operazioni di precisione. L'equipaggio di base è composto da due persone: un pilota qualificato per controllare l'aereo e comandare la missione e uno arruolato per operare su sensori e armi.

Il drone è dotato di una serie di sensori e telecamere per una videosorveglianza dettagliata con una capacità di restare sull'obiettivo per 24 ore. E può trasportare fino a otto missili aria-superficie a guida laser.

L'MQ-9 Reaper ha un'apertura alare di 20,1 metri, una lunghezza di undici e un'altezza di 3,8 metri. Pesa (a vuoto) oltre 2.200 chili. Può volare a un'altitudine fino a 15 chilometri e ha un'autonomia di circa 1.400 miglia nautiche (2.500 chilometri). Può essere smontato e caricato in un unico container per essere portato da qualsiasi parte nel mondo. L'intero sistema può essere trasportato sugli aerei grandi, come il C-130 Hercules.

Ha un costo unitario di circa 30 milioni di dollari (varia in base alle configurazioni).