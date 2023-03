Blitz pro Cospito al consolato italiano a New York

AGI - Hanno scritto "Alfredo Cospito" vicino all'ufficio visti del consolato d'Italia a New York, esposto uno striscione a sostegno dell'anarchico e poi lanciato quello che per alcuni testimoni è stato un grosso petardo e per altri una bomba carta.

ll blitz a sostegno dell'anarchico sottoposto in carcere al regime di isolamento previsto dal 41 bis, e in sciopero della fame da ottobre, è avvenuto intorno alle 17.15 di lunedì, a Park Avenue, in una delle zone piu' eleganti di Manhattan. Autori alcuni giovani scesi da un furgone. Sul portone d'ingresso del consolato appare ancora un ampio segno rosso, come di polvere da sparo, lasciato probabilmente dall'esplosione.

Non si sa se gli autori della protesta avessero il volto coperto, ma fonti della polizia di New York hanno riferito all'AGI che ci sarebbero le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza. Potrebbero esserci sviluppi nelle prossime ore.