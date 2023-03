Sharon Stone rivela: "Per Basic Instinct persi la custodia di mio figlio"

AGI - Sharon Stone ha rivelato che il suo ruolo in Basic Instinct le fece perdere la custodia del figlio nel 2004. L'ormai famosissima sequenza del film 1992 in cui l'attrice accavalla le gambe ha distorto la percezione di lei, ha spiegato la Stone in un podcast ricordando che il giudice chiese al figlio allora quattrenne: "Lo sai che tua madre fa film erotici?".

Da allora il sex symbol di Hollywood decise di evitare ruoli simili. La Stone e l'allora marito Ron Bronstein avevano adottato il loro figlio, Roan, nel 2000. Ma quando la coppia divorziò nel 2004, il giudice assegnò la custodia a Bronstein. La perdita causò alla Stone un forte dolore, come ha confessato al conduttore Bruce Bozzi nel podcast Table for Two. "Finii alla Mayo Clinic con battiti extra nella camera superiore e inferiore del mio cuore", ha detto Stone. Questa storia "Mi spezzò letteralmente il cuore". Considerando quanto sesso e nudità appaiono oggi in TV, Stone ha detto che il suo trattamento dopo il film di successo è stato brutale.

"Si è visto forse un sedicesimo di secondo di una mia possibile nudità", ha detto la Stone. "E ho perso la custodia di mio figlio". Non solo: anche una parte di Hollywood si mostrò poco clemente. "Fui nominata per un Golden Globe per quella parte, e quando andai ai Golden Globe e fecero il mio nome, un gruppo di persone nella stanza rise", ha detto Stone. "Mi sentìi così umiliata", ha detto. "Mi dissi: ma qualcuno ha idea di quanto sia stato difficile recitare quella parte? Quanto sia stato straziante e spaventoso"? La Stone ha detto che ora evita i ruoli che mettono le donne in una luce sessualizzata o con personalità oscure. Ma ha aggiunto che i fan non dovrebbero confondere gli attori con i loro personaggi. "Il tizio che ha interpretato Jeffery Dahmer - nessuno pensa che sia una [persona] che mangia le persone", ha detto Stone. "Lo rende una persona molto complessa che ha preso una parte incredibilmente difficile".