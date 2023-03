Netanyahu: "Aumentare la collaborazione economica tra Israele e Italia"

AGI - "Vorrei usare questa visita per arrivare a un livello ancora più alto di collaborazione" tra Israele e Italia. Lo ha affermato il premier israeliano Benjamin Netanyahu parlando al Forum economico delle imprese. Agli imprenditori e dirigenti riuniti al Roma al ministero delle imprese e del Made in Italy, Netanyahu ha annunciato che "ci saranno ingenti investimenti nelle infrastrutture, vogliamo ampliare il settore del gas" per aumentare i flussi "verso Italia e da qui all'Europa, e siamo pronti a fare di più con voi a tal fine".

Tra i settori menzionati, anche quello "idrico, quello della sicurezza e cyber sicurezza, quello medico". "Abbiamo moltissime cose di cui parlare", ha proseguito il premier israeliano, sottolineando che "il futuro appartiene a chi fa innovazione".

"Con gli accordi di Abramo abbiamo ampliato il nostro mercato, aperto grandi opportunità e credo che le possibilità aumenteranno", ha assicurato Netanyahu ribadendo che "Israele è pronta ad aumentare le relazioni economiche e tecnologiche a un livello molto più alto". "Vorrei dire al presidente del Consiglio Meloni di fare una visita in Israele, accompagnata dalle imprese" italiane. Questa è, infine, l'esortazione rivolta al capo del governo italiano.