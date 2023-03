DeSantis sempre più vicino alla candidatura per la Casa Bianca

AGI - Il governatore della Florida Ron DeSantis non si è ancora candidato ufficialmente per la Casa Bianca in vista delle elezioni del 2024 ma intanto ha pubblicato un nuovo memoriale, e messo in rete un video in stile campagna presidenziale. A 44 anni DeSantis è considerato il più probabile sfidante di Donald Trump all'interno del Partito repubblicano.

Ogni sua mossa viene passata sotto scrutinio, alla ricerca di indizi da candidato. L'ultimo è un video di due minuti in cui il governatore si rivolge agli elettori, e in cui appaiono immagini di bandiere americane e di commentatori che lo definiscono un "vincente".

"La Florida - sostiene nel video - è la prova concreta che noi non siamo destinati a fallire. Il declino è una scelta Il successo è alla portata. E la libertà è qualcosa per cui vale la pena combattere". Insieme alla clip è uscito un nuovo memoriale, "The Courage to Be Free", "Il coraggio di essere liberi", diventato subito un best-seller e considerato il passo necessario che anticipa ogni candidatura. La scorsa settimana il governatore ha riunito a Palm Beach donatori e sostenitori, cioe' a un passo dal resort di Mar-a-Lago dove vive il suo "avversario", Donald Trump.

Florida has become the citadel of freedom because we never cave to the woke mob.



Leadership means having the courage to stand up for what’s right... especially when it wasn’t easy. pic.twitter.com/VwL6QFIcRF — Ron DeSantis (@RonDeSantisFL) February 28, 2023

Ma ufficialmente i due non sono ancora "sfidanti". DeSantis, pero', nel frattempo sta cominciando a girare l'America e ad arricchire di tappe il suo tour, da New York a Philadelphia e Chicago. La moglie, Casey DeSantis, ha annunciato che la Florida ha assunto 1400 poliziotti, come segno di quella "Law & Order" 'Legge e ordine', che è da sempre lo slogan elettorale di Trump.

Nei prossimi giorni il governatore tornerà di nuovo a incontrare gli elettori, ma intanto salterà l'appuntamento che si è aperto oggi a Washington Dc, il Cpac, la convention repubblicana. DeSantis si terra' lontano per evitare un palcoscenico che sarà dominato da Trump e dai suoi fedelissimi, inclusi i membri della famiglia.

E anche perché, al momento, i sondaggi non sono positivi per il governatore: da quello di Fox News al più recente realizzato da Emerson College, Trump ha un vantaggio su DeSantis che varia dai 15 ai 25 punti di percentuale. Ma per ridurre o annullare quel distacco il governatore deve fare solo una cosa: candidarsi ufficialmente e sfidare Trump, cioè fare quello che tutti i potenziali candidati vorrebbero evitare, per non dover fare i conti con la rovente base repubblicana. Ma quel bivio per DeSantis si avvicina. Il video e il nuovo memoriale sembrano le ultime tappe di avvicinamento, prima del grande annuncio.