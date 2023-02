In Francia è record di delfini spiaggiati 

AGI - Le coste atlantiche della Francia hanno registrato un nuovo triste record di delfini spiaggiati. Ma per gli animalisti quello che vediamo è solo la punta dell’iceberg di un massacro di delfini che da anni viene perpetrato dalla pesca nelle aree a rischio. E il tempo per salvare la popolazione di mammiferi nelle acque francesi sta scadendo.

Gli scienziati dell'osservatorio Pelagis per i mammiferi e gli uccelli marini, collegato all'Università di La Rochelle, hanno contato 370 delfini morti trovati lungo il Golfo di Guascogna tra il primo dicembre e il 25 gennaio.

"Senza alcun dubbio, la principale causa di morte osservata nei delfini comuni trovati in spiaggia durante l'inverno è la rete da pesca. I delfini restano impigliati nelle reti. E questo accade dagli anni '90", ha riferito Pelagis.

A dare l’ultimo allarme è il gruppo per la conservazione dell'ambiente marino Sea Shepherd France che ha pubblicato delle foto che mostrano il corpo di un delfino mutilato, spiaggiato su una spiaggia francese a Sables d'Olonne. "Questo è il volto peggiore della pesca: nessun rispetto per i vivi, nessun amore per il mare che li sostiene. A coloro che hanno atrocemente mutilato questo delfino non dovrebbe mai essere permesso di pescare di nuovo", ha dichiarato l’organizzazione.

L'anno scorso 669 delfini sono stati trovati sulle spiagge francesi, perlopiù da metà dicembre all'inizio di aprile, durante la stagione di pesca del nasello e della spigola. "La maggior parte dei delfini catturati e liberati annegano in mare e i loro corpi affondano", ha dichiarato Lamya Essemlali, presidente di Sea Shepherd Francia.

La soluzione è semplice: "Chiudere con urgenza alcune zone ai pescherecci in determinati periodi. Continuiamo a chiederlo, ma la lobby della pesca è potente in Francia e il governo si rifiuta. È estremamente frustrante. L'unica cosa che possiamo fare è mostrare i delfini morti e mutilati alla popolazione locale e alla stampa e far capire alla gente cosa sta succedendo".

Sea Shepherd France, che stima che il vero tasso di mortalità dei delfini al largo della costa occidentale potrebbe essere di 11.000 esemplari su una popolazione di 180.000-200.000, ha recentemente lanciato per il sesto anno consecutivo l'Operazione Dolphin Bycatch per seguire e monitorare i pescherecci nella zona. Gli operatori stanno filmando i delfini catturati nelle reti per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle uccisioni.

"Ricordiamo allo Stato, che è impegnato a proteggere i mammiferi marini, e ai pescatori responsabili di questi massacri, che la vita marina non appartiene a loro e che la sopravvivenza di tutti noi e delle generazioni future dipende dalla nostra capacità di preservarla", ha osservato l’organizzazione in un comunicato.

Il Consiglio Internazionale per l'Esplorazione del Mare, che coordina la ricerca sull'ambiente marino dell'Atlantico nord-orientale, ha anche sollecitato il governo francese a ordinare la sospensione di alcune pratiche di pesca non selettiva - una misura fortemente osteggiata dai pescatori.

Essemlali ha aggiunto: "Il nostro obiettivo non è fermare tutta la pesca, ma solo in alcune zone e per un periodo particolare, e far sì che i pescatori ricevano una compensazione finanziaria per non pescare nelle zone chiuse. Questa è la soluzione più urgente”.

A medio termine, ha continuato, “abbiamo bisogno di una revisione completa dei metodi di pesca per garantire che siano il più selettivi possibile. Il governo ha la responsabilità di proteggere le specie in pericolo. Non gli chiediamo di essere gentile con i delfini, ma di rispettare la legge".

"La minaccia è reale e attuale. Nel momento in cui vedremo un calo significativo della popolazione di delfini sarà già troppo tardi e gli scienziati ci dicono che ne stanno già vedendo i segni. La situazione non può continuare. È insostenibile e non abbiamo più tempo".