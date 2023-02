Biden al G7: “Impegno per imporre a Putin costi senza precedenti"

AGI - "Un anno fa il G7 si era riunito dopo l'aggressione di Putin all'Ucraina. Ora non solo l'Ucraina resiste, ma la coalizione globale a sostegno dell'Ucraina è più forte che mai, con il G7 come ancoraggio”. Lo dichiara il presidente Usa, Joe Biden, in un tweet al termine della riunione virtuale del G7 sull'Ucraina aggiungendo che “abbiamo parlato ancora per rinnovare il nostro impegno a imporre a Putin costi senza precedenti".

